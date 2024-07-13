興櫃一周回顧／碩網大漲逾三成 稱冠

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
興櫃股近一周漲幅前十強
興櫃股近一周漲幅前十強

觀察近一周興櫃市場表現，統計325檔興櫃個股本周平均上漲0.19%，其中上漲127家、下跌181家，本周表現最亮眼為AI股碩網（7547）股價漲幅超過三成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（12）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額216.37億元、成交3.59億股、成交23.57萬筆，三項數據均多於前一周。在個股表現上，漲幅超過一成檔數由前一周的27檔降至20檔。

以族群來看，本周領漲股在電子族群上，一共有七檔科技股入列周漲幅前十強排行；另外，數位雲端、電器電纜和綠能環保各一，周漲幅在13.7%至33.5%間。

科技股掛帥，包含電子零組件股美強光周漲32.6%、電晶體博盛半導體周漲28.2%、矽光概念股晶瑞光周漲28.09%、面板零組件機光科技周漲25.7%、車用電子驊陞周漲23.7%、自行車概念股旭東周漲21.8%、電子零組件製造業恆勁科技周漲15.9%等入列前十強。

其中，晶瑞光連續三周股價漲幅都超過一成，博盛半導體和機光科技則邁入第二周，博盛半導體股價收上309元，成為興櫃第九高價股。

電線電纜股大東電也在缺電題材下周漲18.8%、長期趨勢正向下ESG概念股惠民實業也漲13.7%。

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