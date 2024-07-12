上詮股價動盪公告自結數 第2季轉盈每股賺0.26元寫五季最佳

光通訊廠上詮（3363）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，12日應主管機關要求公告5、6月自結數，若加計5月已公告的4月自結數，第2季自結稅後純益約2,500萬元，較前季與去年同期轉盈，每股純益0.26元，為近五季最佳。

上詮本周股價走勢動盪，周三（10日）及周四（11日）連兩日強攻漲停作收，11日更收在194.5元，逼近200元整數大關，不過，12日隨著大盤重挫，上詮股價也同步下墜、開低走低，終場暴跌8.23%或16元，收在178.5元，回吐前日漲幅。

外資也一掃前三日力挺態勢，變臉轉賣，9日至11日共敲進上詮3,446張，12日調節持股、賣超2,192張，中止連三買。

上詮公告，6月自結稅前盈餘及稅後純益均為800萬元，較去年同期大增3倍，每股純益0.08元；5、6月累計稅前盈餘3,400萬元，年增3.25倍，稅後純益3,200萬元，年增3.57倍，每股純益0.32元。

上詮5月20日已公告4月自結數，稅前淨損500萬元，稅後淨損700萬元，虧損幅度較2023年同期收斂，每股淨損0.06元，加計最新公告的自結數，第2季每股純益共達0.26元。