樂意傳播公開申購價75元 7月15日起進行公開申購

樂意傳播（7584）初次上櫃普通股股票承銷案，主辦券商為元富證券，採競價拍賣作業於7月11日完成開標，最低得標價格為108.16元，最高得標價格為121.32元，各得標單價格及其數量加權平均價格為111.09元，高於最低承銷價格的1.2倍，這次辦理公開申購的承銷價格為75元，公開申購張數429張(含過額配售)，公開申購期間為7月15日至7月17日，並於7月19日公開抽籤，預計7月下旬正式掛牌上櫃。

樂意這次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股1,937張，其中1,318張採競價拍賣已圓滿完成，此次投標情形相當踴躍，合格件共1,869筆，合格投標量12,834張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

樂意6月合併營收首度突破億元大關，來到1.37億元，主要因MMO RPG大作《失落的方舟：LOST ARK》自5月底上線後，線上話題熱度高，活躍玩家大幅增長，遊戲活動參與熱烈，進一步推升6月整體業績成長，寫下營運新猷。

樂意表示，《失落的方舟：LOST ARK》深受全球玩家青睞，2022 年歐美版上市後，達 Steam 同時上線人數史上第二高紀錄，超過132萬人，公司就《失落的方舟：LOST ARK》海外發行的表現來看，對《失落的方舟：LOST ARK》後續成績抱持樂觀期待，加上多款遊戲迎接暑期旺季改版，以及規畫將再有2-3款經典IP遊戲新上市，對下半年營運表現同樣維持樂觀態度。

樂意目前為台灣遊戲公司中同時發行最多電腦線上遊戲的公司，主要以代理營運二推經典遊戲為經營主軸，成功地將經典遊戲化為新流量，開創了「老店新開」新風潮，目前公司手握高達22款遊戲代理權，並擁有自製研發遊戲能力，2023年12月首款自製研發國產乙女向模擬遊戲《煙硝絮語》成功上市，推出後短時間內即受到廣大玩家喜愛，未來也將以此遊戲為基礎，深度分析台灣市場消費者需求，進一步開發本土遊戲及內容，使公司在代理與自製遊戲雙重動能下，能夠更有效地維持穩定的長期獲利能力。