快訊

關鍵時刻又口誤 拜登介紹澤倫斯基說成「歡迎普亭」

今天玉帝得道稱帝「天門開」可補年中運 祭祀SOP看這

今上看38度極端高溫 粉專：大台北、中南部內陸「燙到發黑」

樂意傳播公開申購價75元 7月15日起進行公開申購

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
樂意傳播董事長梁敏永。聯合報系資料照／記者康陳剛攝影
樂意傳播董事長梁敏永。聯合報系資料照／記者康陳剛攝影

樂意傳播（7584）初次上櫃普通股股票承銷案，主辦券商為元富證券，採競價拍賣作業於7月11日完成開標，最低得標價格為108.16元，最高得標價格為121.32元，各得標單價格及其數量加權平均價格為111.09元，高於最低承銷價格的1.2倍，這次辦理公開申購的承銷價格為75元，公開申購張數429張(含過額配售)，公開申購期間為7月15日至7月17日，並於7月19日公開抽籤，預計7月下旬正式掛牌上櫃。

樂意這次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股1,937張，其中1,318張採競價拍賣已圓滿完成，此次投標情形相當踴躍，合格件共1,869筆，合格投標量12,834張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

樂意6月合併營收首度突破億元大關，來到1.37億元，主要因MMO RPG大作《失落的方舟：LOST ARK》自5月底上線後，線上話題熱度高，活躍玩家大幅增長，遊戲活動參與熱烈，進一步推升6月整體業績成長，寫下營運新猷。

樂意表示，《失落的方舟：LOST ARK》深受全球玩家青睞，2022 年歐美版上市後，達 Steam 同時上線人數史上第二高紀錄，超過132萬人，公司就《失落的方舟：LOST ARK》海外發行的表現來看，對《失落的方舟：LOST ARK》後續成績抱持樂觀期待，加上多款遊戲迎接暑期旺季改版，以及規畫將再有2-3款經典IP遊戲新上市，對下半年營運表現同樣維持樂觀態度。

樂意目前為台灣遊戲公司中同時發行最多電腦線上遊戲的公司，主要以代理營運二推經典遊戲為經營主軸，成功地將經典遊戲化為新流量，開創了「老店新開」新風潮，目前公司手握高達22款遊戲代理權，並擁有自製研發遊戲能力，2023年12月首款自製研發國產乙女向模擬遊戲《煙硝絮語》成功上市，推出後短時間內即受到廣大玩家喜愛，未來也將以此遊戲為基礎，深度分析台灣市場消費者需求，進一步開發本土遊戲及內容，使公司在代理與自製遊戲雙重動能下，能夠更有效地維持穩定的長期獲利能力。

增資 線上遊戲 美國

延伸閱讀

一賣NVIDIA、特斯拉股價就開始飆 女股神教投資人認清「3現實」

千元台積電的啟示錄

信驊員工薪資324萬 上櫃榜首

1元起標！台南法拍會7月2日登場 賓士A190、BMW318IZA在列

相關新聞

樂意傳播公開申購價75元 7月15日起進行公開申購

樂意傳播（7584）初次上櫃普通股股票承銷案，主辦券商為元富證券，採競價拍賣作業於7月11日完成開標，最低得標價格為10...

新漢揪新創 強攻邊緣AI

工業電腦廠新漢（8234）搶攻機器人與AI商機火力全開，繼與盟立、英特爾合作後，昨（11）日宣布再與AI晶片開發新創公司...

上洋 擴大泰國展店

空調及商用洗衣代理廠商上洋（6728）積極布局東南亞商用洗衣市場，自有泰國自助洗衣品牌上半年耕耘成果逐漸顯現，預計第3季...

科科科技 重啟上市計畫

亞洲最大AI多媒體科技集團科科科技KKCompany昨（11）日宣布與富邦證券簽訂上市櫃輔導契約，科科科技集團董事長暨執...

新潤新莊商辦 29億賣出

新潤（6186）位在新莊區「新北知識產業園區商辦大樓」交易案峰迴路轉。新潤公告，原先售出的新知商辦，因「買方部分交易條件...

國統奪新單 營運添動能

水資源夯，國統再奪新案。水資源統合商國統（8936）昨（11）日宣布，與盛河營造聯手取得「新竹海水淡化廠輸水管線及受水池...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。