科科科技 重啟上市計畫

亞洲最大AI多媒體科技集團科科科技KKCompany昨（11）日宣布與富邦證券簽訂上市櫃輔導契約，科科科技集團董事長暨執行長王献堂表示，重新啟動在台上市計畫，不改初衷，持續選在台灣掛牌，預計年底登錄興櫃，達成明年在台掛牌上市的目標，要成為世界級軟體科技集團。

科科科技是知名音樂串流平台KKBOX的母公司，主要業務橫跨「多媒體串流、數位雲端、AI 應用」，旗下包含KKBOX、BlendVision、Going Cloud等自有產品品牌，企業客戶遍布亞洲，大股東包含日本KDDI、新加坡主權基金GIC、中華電信、趨勢及台灣大等。由於日前上市失敗，更與輔導券商槓上，引發業界譁然。

王献堂此次說服董事及股東，快速捲土重來，依舊選擇「台灣」為上市目標。王献堂與富邦證券總經理郭永宜昨天簽約，預計今年底前登錄興櫃。

王献堂表示，科科科技仍對台灣資本市場深具信心，攜手富邦證券會更努力與投資人溝通，同時持續將台灣優秀軟體輸出國際市場，未來將舉辦產品及技術年會，讓市場更了解公司發展。他並強調，三年內海外營收占比要達七成，而六成來自日本市場。

郭永宜認為，科科科技是台灣少數以AI影音多媒體技術領先的獨角獸，在台灣、日本兩大市場上累積多家大型企業客製化方案實績、海量影音多媒體處理資料庫及多媒體串流平台產品等，將協助科科科技以台灣資本市場為後盾，創造贏面。