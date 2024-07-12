國統奪新單 營運添動能

水資源夯，國統再奪新案。水資源統合商國統（8936）昨（11）日宣布，與盛河營造聯手取得「新竹海水淡化廠輸水管線及受水池統包工程」標案，總金額約為22.3億元，未來隨著工程進度推進將可挹注營運增長動能。

國統今年初以來陸續有新單落袋，第1季期間，包括與「石門水庫至新竹聯通管-隧道銜接段工程」承攬廠商簽訂工程所需的管材供應合約；其次是與遠揚營造簽訂「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線RKC02標土建暨軌道統包工程」所需管材銷售合約。

第2季期間，則與中華工程聯手得標「台南海水淡化廠統包工程第一期暨代操作維護」標案，總金額為209.65億元；其中，興建部分金額95億元，代操作維護部分金額為114.65億元，代操作期間15年。

剛跨入第3季，目前再有新斬獲，昨日接獲台灣自來水公司通知取得「新竹海水淡化廠輸水管線及受水池統包工程」標案，此案是與盛河營造聯手投標，得標金額約為22.3億元，將於近期與水公司簽訂承攬合約。

依據水公司規劃該工程是按興建新竹海水淡化廠計畫下的輸水管線及受水池工程，管線將行經新竹市北區及東區，沿既有道路埋設，管線全長約9.7公里，設計輸水能力為每日10萬噸。基本設計及細部設計共計150日曆天，管線工程及受水池工程共計580工作天。

法人指出，國統目前未認列的在建工程和訂單逾200億元，未來隨著交貨和工程進度推進，可為營運增添增長新動能。國統昨日上漲2.2元，收在77.3元。