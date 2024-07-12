聽新聞
test
0:00 / 0:00

新潤新莊商辦 29億賣出

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

新潤（6186）位在新莊區「新北知識產業園區商辦大樓」交易案峰迴路轉。新潤公告，原先售出的新知商辦，因「買方部分交易條件無法達成，經雙方協議後解除契約」，不過公告沒隔幾天後，又有新買家出現，LED導線架大廠一詮精密工業以29.9億元買下整棟商辦。

新潤最初在5月28日時，公告「新北知識產業園區商辦大樓」出售給自然人，總金額29.9億元，並預計處分利益5.5億元。之後在7月5日，新潤公告，「新北知識產業園區商辦大樓」因買方部分交易條件無法達成，經雙方協議後解除契約。另，因財產尚未點交對於損益未有影響。

該交易案告吹後，過了短短五天，又有新買家。新潤10日公告，「新北知識產業園區商辦大樓」同樣以29.9億元售出，買方為一詮精密工業，預計處分利益尚待完工結算。

新潤指出，該棟商辦已申請使用執照，預計第4季可產權登記完成並交屋，屆時可望認列財報。此外，若以先前新潤公告預計處分利益5.5億元來看，以新潤股本14.99億元計算，每股可貢獻約3.6元。

商辦

延伸閱讀

新北樹林水果攤火警 1名員工燙傷預防性送醫

影／新北電動車系列座談開跑 指引既有公寓大廈充電樁

新北出口拓銷團印度參展 創造逾3億元商機

中職／悍將簽定前旅日投手張奕 13日新莊公布合約內容

相關新聞

新漢揪新創 強攻邊緣AI

工業電腦廠新漢（8234）搶攻機器人與AI商機火力全開，繼與盟立、英特爾合作後，昨（11）日宣布再與AI晶片開發新創公司...

上洋 擴大泰國展店

空調及商用洗衣代理廠商上洋（6728）積極布局東南亞商用洗衣市場，自有泰國自助洗衣品牌上半年耕耘成果逐漸顯現，預計第3季...

科科科技 重啟上市計畫

亞洲最大AI多媒體科技集團科科科技KKCompany昨（11）日宣布與富邦證券簽訂上市櫃輔導契約，科科科技集團董事長暨執...

新潤新莊商辦 29億賣出

新潤（6186）位在新莊區「新北知識產業園區商辦大樓」交易案峰迴路轉。新潤公告，原先售出的新知商辦，因「買方部分交易條件...

國統奪新單 營運添動能

水資源夯，國統再奪新案。水資源統合商國統（8936）昨（11）日宣布，與盛河營造聯手取得「新竹海水淡化廠輸水管線及受水池...

新股抽抽樂！這檔7月25日掛牌上櫃 中籤可賺5.5萬元

新股紅包又來了，樂意（7584）將在7月25日掛牌上櫃，競價拍賣11日開標，預計7月15~17日辦理公開申購，每股承銷價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。