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上洋 擴大泰國展店

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

空調及商用洗衣代理廠商上洋（6728）積極布局東南亞商用洗衣市場，自有泰國自助洗衣品牌上半年耕耘成果逐漸顯現，預計第3季將輔導開店店主於曼谷擴大展店，為營運增添新動能。

上洋表示，為延續上半年熱度，7月將參加「泰國曼谷特許經營展（TFBO）」，爭取與經銷商、企業主接觸的機會，第3季及第4季也將輔以中小型展覽擴大曝光及潛在開店店主的互動場域，拓展商機。

此外，上洋旗下高端精緻乾水洗品牌積極進駐各指標百貨商場，是目前唯一進駐百貨店的精緻洗衣品牌，繼新光三越A4和新光三越台北站前店後，本月再插旗高端精品百貨微風廣場，並將持續於雙北商業或住宅熱區尋找新店址，維持展店動能，同時也將擴大洗衣部門團隊與廠區，提高服務量能，目標帶動台灣乾水洗產業升級與轉型。

上洋上半年合併營收15.6億元，創同期新高，年增13.8％。上洋表示，上半年家用、商用空調出貨均穩定成長，看好7、8月暑假期間正值空調銷售旺季，三菱重工空調全系列2024新品已全數抵台開售，預期在今年全台高溫氣候帶動需求下，營運可望維持穩定成長。

新光三越 曼谷

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