新漢揪新創 強攻邊緣AI

工業電腦廠新漢（8234）搶攻機器人與AI商機火力全開，繼與盟立、英特爾合作後，昨（11）日宣布再與AI晶片開發新創公司耐能智慧簽署合作備忘錄（MOU），建立Edge AI邊緣運算領域合作關係，第一波合作產品預計年底推出，新漢並將為耐能代工邊緣AI伺服器系統產品，挹注營運。

耐能2015年創立於美國聖地亞哥，鎖定開發神經網路的邊緣AI晶片等軟硬體解決方案，被譽為AI界明日之星，背後股東更大有來頭，包括香港富豪李嘉誠旗下的維港投資、高通、紅杉資本、鴻海集團、和順興基金、光寶、華邦、旺宏、威剛、台達集團等都有投資耐能。新漢與耐能結盟衝刺AI商機，備受市場關注。

新漢近年搶進機器人商機，主要商品為控制器，並鎖定工廠自動化、物流及倉儲等應用。新漢先前也與盟立轉投資的盟英進行策略合作，盟英主要生產機器人關節型自動手臂的諧波減速機。

新漢目前已切入智慧製造、智慧醫療、智慧車載、機器人、安控等領域，協助客戶數位轉型，新漢董事長林茂昌強調，在雙方結盟助攻下，NPU將成為新漢最強的煉金術，及含金量高的數據礦脈（大數據），在AI的淘金熱潮中不只賣鏟子也挖掘礦脈。

林茂昌指出，此次結盟耐能，主要透過雙方在NPU晶片及系統整合強項，且在機器人／AMR等五、六個領域有互補關係，合作產品最快將在年底推出，預期明年第2季後將看到合作效益。

耐能智慧的NPU晶片具備低能耗、高隱私性和彈性客製的特性，結合新漢在應用市場積累的AI系統整合經驗，共同合作硬體系統的設計製造、邊緣AI運算與邊緣GPT應用開發、系統化AI產品共同行銷等，全面為AI金礦—各類大數據應用提供多樣化的邊緣應用及卓越的AIoT開發平台。

林茂昌指出，未來將整合雙方資源，包括軟硬體運算平台技術整合、業務通路與行銷活動串聯、並以聯名方式推出Edge AI運算平台產品線，預計今年第4季會有更多合作方案推出。