新股抽抽樂！這檔7月25日掛牌上櫃 中籤可賺5.5萬元

新股紅包又來了，樂意（7584）將在7月25日掛牌上櫃，競價拍賣11日開標，預計7月15~17日辦理公開申購，每股承銷價75元，以目前興櫃價格130元換算，若是抽中，可望獲利5.5萬元，報酬率73.33%；另外，安克（4188）及翔名（8091）辦理增資，公開申購也將同時進行。

樂意競價拍賣11日開標，競標張數1,318張，得標最低價108.16元，得標最高價為121.32元，得標加權平均價格111.09元，每股承銷價75元；公開申購將自7月15~17日辦理，承銷張數為429張，7月19日抽籤，7月25日掛牌上櫃。

樂意為國內遊戲營運廠，2012年成立，目前資本額約1.45億元，主要核心業務為遊戲代理，產品類型相當廣泛，目前擁有22款遊戲代理權，另有四款遊戲即將上市。

樂意6月營收1.37億元，月增89.4%，年增236.9%，創下歷史新高，累計今年上半年營收4.07億元，年增36.1%，創下歷史新高；6月營收表現創高主要是受惠線上遊戲《失落的方舟：LOST ARK》在5月底上市後，帶動營收的成長。

除了新股掛牌之外，另有兩檔上櫃股辦理增資，也將同步在7月15~17日辦理公開申購，7月19日抽籤，增資新股撥券日為7月29日，其中，翔名承銷張數408張，每股承銷價115元，與11日收盤157.5元價差42.5元，若是抽中，可望獲利4.25萬元，報酬率36.95%。

另外，安克承銷張數900張，每股承銷價23元，11日收盤價27元，若是抽中，可望獲利4,000元，報酬率17.39%。