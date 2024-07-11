安特羅IPO送件 腸病毒疫苗引領深耕小兒防疫、婦幼健康

安特羅（6564）10日宣布向證交所送件提出申請，最快今年底登創新板掛牌上市。安特羅生技總經理張哲瑋指出，安特羅腸病毒疫苗上市以來，深耕小兒疫苗及檢測市場，IPO為實現對股東的承諾，也宣示安特羅在台灣持續為守護婦幼健康努力，下一個階段將透過開發新產品線，深化東南亞生產銷售佈局，擴大利基市場。

安特羅生技為國光生技（4142）子公司，2014年1月為開發腸病毒71型疫苗成立、2018年9月興櫃，目前資本額7.2億。安特羅在新冠疫情期間，生產銷售COVID-19快篩試劑助國人防疫，為快篩國家隊成員之一；2023年安特羅取得全台第一張腸病毒疫苗藥證，生產銷售穩定成長；2024年7月安特羅腸病毒疫苗台灣、越南三期臨床試驗解盲，保護力高達99.21%，領先全球，為現有腸病毒疫苗中保護力最佳的產品。

張哲瑋指出，安特羅為腸病毒疫苗開發而生，十年來隨著腸病毒疫苗取得藥證、解盲成功取得保護力數據，接下來將在越南等東南亞、中國及東北亞各國申請藥證，而IPO目的是為了留才、持續開發新產品線及拓展新市場；另外，安特羅不敢忘記對全體股東的承諾，在三期解盲保護力數據出爐後立即申請IPO，尋求投資大眾支持邁向下一個階段的願景。

安特羅在生技產業界具有獨特的定位，以守護婦幼健康為宗旨，在腸病毒疫苗的引領下開出小兒疫苗、檢測試劑及醫美三大產品線。在小兒傳染病方面，除了現有腸病毒71型疫苗，也將持續開發腸病毒、克沙奇雙價疫苗，並透過引進優質產品，建置多元產品線。

在檢測部分，包括腸病毒71型快篩、小兒川崎氏症AI輔助診斷系統及登革熱快篩試劑等，均為滿足防疫及小兒科醫師臨床診斷需求。醫美產品線則引進頂級生物製劑，包括與向榮生技合作開發外泌體保養品、引進先進肉毒桿菌素等，讓新手媽咪在照顧寶寶和家人之餘，也能維持高顏值，滿足抗老及健康需求。

張哲瑋表示，安特羅下一階段將以腸病毒疫苗為敲門磚進入東南亞市場，自腸病毒疫苗在台灣取得藥證後，立即與越南國營最大疫苗公司VABIOTECH簽訂腸病毒疫苗代理銷售合約，預計2026年在越南取得藥證，搶佔一年超過2,000萬劑的東南亞各國新生兒市場；並持續透過建立各國合作通路，將台灣優質的生物製劑產品銷售到國際。安特羅生技IPO送件後，目標今年第3季取得核准，年底前登科技創新板上市。