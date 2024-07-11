榮剛6月營收／10.66億元 接單能見度到明年首季

榮剛材料（5009）6月自結合併營收10.66億元，累計今年上半年自結合併營收67.77億元。

榮剛指出，因為近期新營廠整改工事的持續推進，部分產線停工、出貨量略減，致使6月營收較5月低減5%，目前訂單能見度已到明年首季，下半年的營收表現應可恢復正常。近期電價及運費上漲，市場需求殷切且產品競爭力高，可以順利轉嫁能源及運費成本，而且高毛利訂單航太、能源及油氣仍占有60%以上，未來穩定獲利表現可期，下半年營運成長動能將持續保持樂觀的看法。

另一方面，繼去年6月底發表新鋼種TS-GHX1後，7月17日將再度迎來新產品發表會，持續推出新品以期達到國內工業自主的突破，並積極擴大國際市場佔有率。未來榮剛將具備更多樣化且全面的產品組合，有信心面對市場挑戰，為台灣的特殊合金鋼產業奠下最穩定的基石。