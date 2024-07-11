安勤斥資10億 買地蓋總部

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
安勤總經理張嘉哲。記者吳凱中／攝影
安勤總經理張嘉哲。記者吳凱中／攝影

工業電腦廠安勤（3479）斥資近10.2億元購置新北市中和工業區土地，規劃興建企業營運總部，安勤表示，預計2028年初完工，以更佳的配置及規劃，提升營運及管理效能。

安勤董事會日前通過斥資近10.2億元，購置新北市中和1,158坪土地，規劃興建營運總部。安勤目前北部廠辦使用近3,700餘坪，因分散三處，有管理機能與整合不易的難題，加上部分空間向外承租，業務擴展時面臨空間配置及面積不足之困難。

安勤6月營收6.04億元，月減16.6%、年增5.33%。第2季營收19.15億元，季增22.76%、略低於去年同期；累計今年上半年營收34.76億元，年減14.7%。

展望後市，安勤今年營運朝逐季增長邁進，尤其大型專案開始出貨，日本零售專案將出貨到第4季，且有機會拿下新的大型客戶。

安勤下半年在主要業務皆增長下，預計第3季為全年出貨高峰，第4季也將維持高檔，全年業績將優於去年，並再創新高紀錄。

安勤樂觀看待2025年營運，除既有訂單延續，包含新零售訂單增加、博弈拿下大單，且醫療高階AI伺服器持續出貨，都將帶動明年營運增長。

日本 營收

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