聯發國際 與澳代理商和解
聯發國際（2756）昨（10）日公告與澳洲「Sharetea歇腳亭」代理商達成和解，終結為期三年的訴訟。雙方和解後，將有125間「Sharetea歇腳亭」澳洲門市重回台灣聯發國際負責，將可挹注公司營收。聯發國際強調，此次和解沒有任何賠償金額。
歇腳亭澳洲門市將達125間，躍升為公司的第二大市場，僅次於美國160間門市。澳洲市場訴訟終結也為該公司省下龐大訴訟費，改善獲利表現。
聯發國際昨天同時公告6月合併營收5,502.1萬元，年減13.9%；今年上半年合併營收3.2億元，年減13.3%。
聯發國際表示，「Sharetea歇腳亭」透過直營與複數店加盟模式，在全球門市邁向500家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言