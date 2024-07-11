聯發國際 與澳代理商和解

聯發國際（2756）昨（10）日公告與澳洲「Sharetea歇腳亭」代理商達成和解，終結為期三年的訴訟。雙方和解後，將有125間「Sharetea歇腳亭」澳洲門市重回台灣聯發國際負責，將可挹注公司營收。聯發國際強調，此次和解沒有任何賠償金額。

歇腳亭澳洲門市將達125間，躍升為公司的第二大市場，僅次於美國160間門市。澳洲市場訴訟終結也為該公司省下龐大訴訟費，改善獲利表現。

聯發國際昨天同時公告6月合併營收5,502.1萬元，年減13.9%；今年上半年合併營收3.2億元，年減13.3%。

聯發國際表示，「Sharetea歇腳亭」透過直營與複數店加盟模式，在全球門市邁向500家。