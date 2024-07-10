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捷流閥業營收／6月合併2.10億元 月增3.2％

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）公布6月合併營收2.10億元，月增3.2％、年減13.6%；第2季合併營收6.12億元，較上季成長8.9％；累計上半年合併營收11.73億元，年減15.6%。

捷流表示，受惠集團積極拓展多元產業、擴大銷售區域業務接單能力，且擁有齊全工業閥門產品線，有效滿足多元產業客戶各類工業閥門的需求，並且帶動旗下客戶拉貨動能保持穩定水準，進一步挹注台灣、中國等地區銷售表現持續穩定向上。

捷流進一步指出，由於工業閥門使用效能關乎客戶生產良率、減少資源消耗，以及避免工安意外影響營運重大損失等風險，一旦打入供應鏈就不易被更換。

而捷流持續深化垂直整合研發設計、量產至售後服務，並建立自有檢測實驗室，完善服務客戶各項產品功能實驗及認證，提供各產業客戶高可靠度、安心使用的保障，皆有助於堆疊集團整體營運正面的前景。

展望下半年，捷流憑藉站穩台灣閥門市場超過六成市占率的高度競爭利基，並持續拓展多元產業業務接單、開拓新客戶業務契機，創造目前整體在手訂單仍保持良好水準。

此外，捷流為強化永續競爭力、接軌ESG國際趨勢，與客戶共同建構永續供應鏈價值，已通過ISO 14064溫室氣體盤查標準、ISO 14067碳足跡排放量標準等，持續推動企業朝永續經營、減碳、綠色供應鏈目標邁進。

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