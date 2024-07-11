仁新白血病藥 獲FDA認證
興櫃生醫股仁新（6696）昨（10）日公告，開發中急性白血病新藥LBS-007獲美國FDA授予治療急性骨髓性白血病（Acute Myeloid Leukemia, AML）孤兒藥資格認證（Orphan Drug Designation）。
仁新表示，這是繼LBS-007於2018年3月取得FDA授予治療急性淋巴性白血病（Acute Lymphocytic Leukemia, ALL）孤兒藥資格認證後，對其優越機轉及數據的再次肯定。
根據此項認證，仁新可以獲得FDA多項行政協助及新藥上市後7年美國市場專賣保護期等優惠措施。
LBS-007透過新一代抗癌標靶CDC7（細胞分裂週期7）開發的小分子新藥，能針對CDC7蛋白激酶進行抑制，有非ATP競爭性優勢，標靶精準度更高，預期對人體的毒性及副作用較小。
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