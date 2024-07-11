寶雅營收 創最強6月

寶雅（5904）昨（10）日公告6月營收19.7億元，月增5.6%、年增8.7%，創同期新高。第2季營收56.2億元，年增6.4%，亦是同期新高。

寶雅表示，6月主要還是旅遊、美妝需求帶動，相關品類的增幅超過平均水準，尤其夏季涼感商品熱賣，包括涼感噴霧、氣墊等都是人氣商品，是今夏特別炎熱所帶動的商機。

寶雅上半年營收達115億元，年增8.8%，續創同期新高。截至6月底為止，全國共有380間寶雅、十間寶家。

寶雅表示，今年以來寶家持續轉型為Poya Home，為店中店的新店型，目前轉換進度已超過五成，預計年底將全數完成轉換，今年底便沒有獨立的寶家門市。

寶雅今年以來也持續展店，7月將陸續開出台南愛買店、台中大魯閣二店、新竹經國二店，另，中壢內壢二店則是改裝後重新開幕。下一波改裝的店有寶雅松山饒河店，寶家台中崇德店、竹山大明店、霧峰中正店、苗栗國華店等也將在7月相繼改裝。即便今年是寶雅的店型調整期，但整體營收仍維持成長。

展望下半年，暑假因學生族群放假，加上夏季需求推升，通常是寶雅旺季，營收表現可望超越第2季，將挑戰單季歷史新高。同時，寶雅下半年也加大展店力道，整體家數規模可望優於上半年。