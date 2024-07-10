晶鑽生醫自有品牌新品第3季取證助陣 全力搶攻海外市場

晶鑽生醫（6815）10日舉行法人說明會，總經理謝佳憲表示，將以七大成長動能作為2024年目標，包括完成現增擴大海外市場布局、ESG高分子生物醫材全球取證、啟動品牌直營/代理/授權、申請科技事業許可、汐止廠取得GMP許可、代理儀器充實產品線、研發新醫材進入臨床。

晶鑽生醫今年完成醫美全產品線整合，目前已逐步收到整合效益，持續繳出亮眼成績單，6月營收達8,561萬元，年增41.6%，上半年營收3.9億元。上半年獲利有望超過2023年全年、下半年將維持成長動能。

晶鑽生醫2024年將持續加強海外布局，美特拉拉提線材已經成功跨足中國大陸市場，一路從台灣迅速擴展至大陸、香港、泰國等東南亞國家；7月6日、7日在武漢中國光谷科技會展中心展開美特拉線材發布會，下半年可望在美特拉線材拿到大陸許可證後迅速打開中國大陸市場，贏得市場先機。

新品方面，公司研發新型的聚「雙旋」乳酸新品搶台灣首張PDLLA海外市場銷售許可，近期積極取證，期待第3季能盡快上市，順利在台灣取證後，泰國合作夥伴將隨後跟進申請ThFDA。

據統計，2023年全球聚乳酸填充劑美容注射市場規模達141億美元，預計到2033年全球美容注射劑市場規模將達到404億美元。2024年台灣醫美再生注射劑的市場規模約為20億元，中國大陸市場規模超過200億元，2025年至2027年的年複合成長性達28至31.2％。

展望未來，晶鑽將持續以MIT品牌搶攻市佔率，強化國內外培訓組織，積極建置銷售通路，聚「雙旋」乳酸新品料將成為未來營運成長的另一生力軍，晶鑽上半年營運表現耀眼，預期下半年業績將逐季走高，隨著重量級新產品問世助陣，加上國際布局持續擴張，樂觀看待今年營運，雙位數成長可期。