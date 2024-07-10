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邑昇營收／6月0.91億元 啟動龜山擴廠計畫

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

邑昇實業（5291）10日公告2024年6月合併營收0.91億元，受惠6月份LED自行車燈海外庫存訂單回補，挹注6月營收較上月及去年同期增加12.24%與25.46%，累計上半年營收為4.84億元，年減1.38%；因應低軌衛星與AI需求，未來邑昇將專注高階PCB研發與生產，創造集團營運成長動能。

為因應未來市場規模與訂單需求，邑昇已正式啟動龜山廠B棟廠房擴產與改裝計畫，主要針對PCB產能進行設備升級與提高無塵室等級，並整合LED自行車燈產線及e-bike電動輔助自行車組裝廠，規劃在2026年落成啟用，衝刺高階PCB及集團旗下各事業群應用領域，推升營運規模再升級。

邑昇上半年營收比重為：PCB 8成、LED自行車燈2成，6月份主要係因歐美LED自行車燈回補庫存訂單挹注，推升6月營收年月雙增，而今年全球消費景氣已見止跌並緩步回升跡象，有助第四季迎接零售消費旺季，而邑昇亦持續投入LED自行車燈研發量能，優化升級既有品項，並持續開發新品，刺激終端需求與銷量。

此外，邑昇將持續專注耕耘利基型中高階PCB市場，並計畫往更高階應用領域邁進，根據研調機構TrendForce發布「低軌衛星大廠供應鏈策略與挑戰分析」報告估計，2025年全球衛星市場產值將上看3,570億美元，邑昇在今年3月首次參加北美Satellite太空衛星展，其研發實力、生產技術與生產基地皆能符合客戶需求，將有機會大啖LEO商機。

營收

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