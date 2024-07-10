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上奇營收／6月4.28億年月雙減 雲端服務成長審慎樂觀

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
上奇董事長許承強。記者吳康瑋／攝影
上奇董事長許承強。記者吳康瑋／攝影

上奇（6123）10日公布6月營收4.28億元，月減6.47%、年減0.43%，呈年月雙減的態勢；前6月營收為25.92億元。面對6月營收表現，上奇透露，旗下雲端服務持續繳出月增表現，並貢獻當月營收占比47%，企業服務貢獻營收占比47%，數位印刷服務營收占比6%。

上奇目前主要提供雲端服務、數位印刷及企業用戶服務等方面，據6月營收資料顯示，當月若排除子公司Senco-Masslink的部分，整體較2023年同期增長16%，而目前經常性收入（RR）占比為79%。

至於上奇第2季累計營收12.88億，年增長8.93%。公司表示，雲端服務市場位居成長趨勢，第2季雲端服務表現持續維持季增長，海外市場陸續擴展也大有斬獲，上奇對雲端服務成長審慎樂觀。

此外，雖然第2季為市場的傳統淡季，不過由於大環境景氣改變，也讓企業對資本支出已由保守轉向積極評估與投入，對此，上奇認為，在數位印刷服務與企業用戶服務方面來說，未來發展應有加速成長的空間。

營收 雲端服務

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