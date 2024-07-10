欣新網營收／6月4.04億元、年增1.91% 創歷史同期新高

全整合電商營運服務商欣新網（2949）公告6月營收4.04億元，月增1.08%、年增1.91%；第2季合併營收為11.11億元，季增11.65%、年增4.88%；上半年累計營收為21.06億元，年增6.37%。

欣新網表示，6月營收、第2季合併營收與今年上半年營收均為歷年同期新高。今年每股配發現金股利2元及股票股利0.5元，除權（息）交易日為7月23日，以10日收盤價94.9元計算，預估現金加股票的還原殖利率達6.77%。

欣新網表示，電商激烈競爭環境下，品牌對欣新網精準行銷的服務需求攀升，讓公司營運動能持續向上，公司的「數位行銷」與「電商代營運」兩大主要營運項目，在今年上半年營收均實現正向成長，續創新高。

儘管今年上半年台灣整體電商成長趨緩，但由於欣新網的產品透過自身擁有的電商AI系統，瞄準精準受眾有效行銷，極大化營運績效，其「電商代營運」服務營收較去年同期成長約7%，優於今年整體電商市場平均年成長。

而在「數位行銷」業務的成長幅度亦是不容小覷，相較2023年比較，成長幅度約達6%，反映出公司在該領域的強大競爭力和市場需求的積極回應。