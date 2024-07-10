數字科技營收／房、車、人三市熱 上半年11億元創同期新高

台灣網路生活平台數字科技（5287）10日公告6月合併營收1.93億元，數字科技指出，受惠於房市、車市及人力市場需求持續增加，挹注6月較去年同期增加6％，推升上半年累計合併營收11億元，較去年同期增加6％。

數字科技表示，受惠台灣整體經濟發展穩健，隨著區域房市的產業發展與交通建設逐步到位，加上消費者購屋信心回溫，帶動房市交易熱絡，推升六都上半年房屋移轉量共13.65萬間，創11年以來新高，致591房屋交易網線上刊登量需求成長。

此外，數字科技觀察，8891汽車與業代趕在民俗淡月前推出車廠促銷活動，挹注車市買氣，數字科技憑藉旗艦平台的市占優勢與不斷優化平台，增加多元服務內容，帶動線上會員人數持續攀升下，繳出5、6月合併營收位居高檔水位。

隨著暑假打工及旅遊旺季來臨，數字科技表示，整體打工職缺數量增長三成，為紓緩旅宿業及餐飲業大量人力需求，勞動部宣布延長「疫後改善缺工擴大就業方案」專案辦理期限，盼能紓緩人力短缺情形。數字科技亦深化人力資源服務，並為求職者與企業提供快速人才媒合平台，以期多元服務，發揮平台綜效。

展望下半年，數字科技表示，持續墊高各平台競爭力，積極增加異業合作機會並串聯旗下各平台，提高用戶體驗和滿意度，並擴大服務廣度提升被使用頻率，進而深化市占率，中長期營運穩健。