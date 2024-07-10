創控科技營收／上半年1.51億元 創歷年同期新高

全球AMC及VOCs監測領導廠商創控科技（6909）於10日公告6月營收4436.8萬元；累計1-6月營收1.51億元，再創歷年同期新高，年增13.2％。半導體製程控管與環境空氣監測兩大領域設備出貨同步成長，今年以來累計營收保持雙位數成長並持續創下同期新高，創控表示，下半年將隨著客戶密集出貨、驗收完成，陸續認列營收後，營收將較上半年進一步拉升，全年可望保持成長。

創控主要提供AMC及VOCs監測系統解決方案，產品為客製化接單生產，由於自接單到出貨至客戶驗收認列營收有時間差，營收密集於下半年認列，因此下半年明顯有傳統旺季表現。在產品應用市場擴大之下，創控今年以來接單穩定成長，首季即因應接單而投入較高的成本及研發費用，相關的效益將在下半年陸續顯現。

半導體先進製程和封裝對AMC管制的剛性需求，公共環境空氣品質、土壤水質監測以及企業ESG永續發展，創控在半導體製程控管與環境空氣監測兩大領域仍有相當大的拓展空間。此外，有AMC管制需求的產業日益增加，創控也持續爭取新客戶，將產品應用產業持續擴大，擴增公司營運規模。