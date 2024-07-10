鑫傳營收／6月創歷史新高 受惠THE BODY SHOP挹注

鑫傳國際多媒體（6856）10日公布6月合併營收達5,615.7萬元，單月營收首次突破5,000萬元，月增67.6%，較去年同期成長86.8%，創下單月歷史新高紀錄，累計今年上半年合併營收為2.24億元，年增率達15.6%。

鑫傳於今年5月31日取得美雅國際企業股份有限公司58.48%股權， 6月合併營收首次納入美雅公司營收。

鑫傳表示，美雅成立於1987年，是THE BODY SHOP在台灣的獨家代理商。THE BODY SHOP主力產品包含皮膚保養、身體及頭髮清潔、香氛、彩妝等，在全球擁有大批忠實粉絲。

鑫傳指出，美雅公司代理THE BODY SHOP在台灣業務已有30餘年，全力推廣THE BODY SHOP核心理念「永續綠色環保，堅持守護美好地球」，並累積許多愛用者，目前在國內有42家實體店面。

鑫傳表示，積極推展產品銷售業務，除了現有的傳統電視購物及MayLife電商平台業務外，還跨足品牌零售業務，入主美雅公司。鑫傳旗下電視購物、電商平台將與美雅公司結合，發展OMO（線上線下整合）行銷模式，並結合鑫傳現有的電視頻道、網路媒體、廣告等宣傳平台，建構完整銷售生態系，相互拉抬創造綜效。