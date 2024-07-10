智冠營收／6月5.7億元 月增7%

智冠科技（5478）公佈113年6月營收5.7億元，月增7%，主係受惠暑期遊戲旺季的預熱需求，推升經銷通路推廣及遊戲事業群之業務成長；自結第二季單季合併營收16.55億元，年增5%；113年自結上半年累計合併營收33.74億元，年增5%。

著眼7月計畫，MyCard數位點數業務迎接暑期遊戲熱潮，規劃多樣化行銷活動，7月限定快閃活動帶給會員福利，完成指定任務就有機會獲得高額MyCard點數、Steam Deck LCD、沖繩/石垣島4天雙人遊輪之旅等超值好禮。

集團遊戲產品部分，《飄流幻境Online》、《女神Online》、《吞食天地M2.0》、《完美世界2 Online》、《新天龍八部Online》皆推出夏日限定玩法與豐富獎勵，與玩家歡度暑假時光；而中華網龍旗下《吞食天地2：誕生Reborn》的「戰魂系統」推出實力堅強「金戰魂」，更帶來應景的「2024奧運」主題；此外，《吞食天地 多元宇宙》中的「才女蔡琰」、「洛神甄姬」、「閉月貂蟬」將復刻登場，更開放「狂週副本關卡挑戰」。

同時，遊戲新幹線持續豐富產品內容，提供多元遊戲體驗；旗下《天龍八部Online宗師版》推出為期一個月的「異世界大挑戰活動」，準備了多樣虛寶吸引玩家參與；《純白和弦》將帶來「女王計畫」、「染紅教堂的血與夢」以及「深海暗潮」等多個深受玩家喜愛的經典內容，活動期間簽到後還可獲得聯動樂姬；《信長之野望Online》則迎來三位全新英傑，充實玩家陣法戰力，且即將推出「武士討伐錄」，為戰場帶來更多挑戰。

展望未來，智冠指出，隨著暑假的來臨，眾多遊戲的豐富活動陸續登場，有望為遊戲產業再推升一波動能。