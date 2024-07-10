快訊

外資連四賣…但狂買金融股及聯電 買超前十名個股曝光

26歲台中警練重機自摔腦死 急救4天家屬今忍痛決定器捐

智冠營收／6月5.7億元 月增7%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

智冠科技（5478）公佈113年6月營收5.7億元，月增7%，主係受惠暑期遊戲旺季的預熱需求，推升經銷通路推廣及遊戲事業群之業務成長；自結第二季單季合併營收16.55億元，年增5%；113年自結上半年累計合併營收33.74億元，年增5%。

著眼7月計畫，MyCard數位點數業務迎接暑期遊戲熱潮，規劃多樣化行銷活動，7月限定快閃活動帶給會員福利，完成指定任務就有機會獲得高額MyCard點數、Steam Deck LCD、沖繩/石垣島4天雙人遊輪之旅等超值好禮。

集團遊戲產品部分，《飄流幻境Online》、《女神Online》、《吞食天地M2.0》、《完美世界2 Online》、《新天龍八部Online》皆推出夏日限定玩法與豐富獎勵，與玩家歡度暑假時光；而中華網龍旗下《吞食天地2：誕生Reborn》的「戰魂系統」推出實力堅強「金戰魂」，更帶來應景的「2024奧運」主題；此外，《吞食天地 多元宇宙》中的「才女蔡琰」、「洛神甄姬」、「閉月貂蟬」將復刻登場，更開放「狂週副本關卡挑戰」。

同時，遊戲新幹線持續豐富產品內容，提供多元遊戲體驗；旗下《天龍八部Online宗師版》推出為期一個月的「異世界大挑戰活動」，準備了多樣虛寶吸引玩家參與；《純白和弦》將帶來「女王計畫」、「染紅教堂的血與夢」以及「深海暗潮」等多個深受玩家喜愛的經典內容，活動期間簽到後還可獲得聯動樂姬；《信長之野望Online》則迎來三位全新英傑，充實玩家陣法戰力，且即將推出「武士討伐錄」，為戰場帶來更多挑戰。

展望未來，智冠指出，隨著暑假的來臨，眾多遊戲的豐富活動陸續登場，有望為遊戲產業再推升一波動能。

智冠 營收

延伸閱讀

富邦媒6月營收95.6億元 創同期新高

親子之旅、人氣IP、夏日市集紛紛出動 暑假商場樂趣多

華語師資需求增 大葉大學開辦培訓班

iPhone 16備貨目標增至9,000萬支 富士康提前高薪旺季招工

相關新聞

創控上半年營收1.51億元 歷年同期新高

全球微汙染控制（AMC）及VOCs監測領導廠商創控（6909）今日公告6月營收4436.8萬元；累計1-6月營收1.51...

上奇營收／6月4.28億年月雙減 雲端服務成長審慎樂觀

上奇（6123）10日公布6月營收4.28億元，月減6.47%、年減0.43%，呈年月雙減的態勢；前6月營收為25.92...

星宇營收／6月30.77億元 客貨運營收同步創新高

星宇航空（2646）2024年6月總營收及客貨運營收同步寫下歷史新高紀錄，6月總營收為30.77億元，月增率18%，年增...

寶雅營收／夏季涼感商品熱賣 6月、第2季創同期新高

寶雅（5904）10日公告6月營收19.7億元，月增5.6%、年增8.7%，創同期新高。第2季營收56.2億元，年增6....

晶呈6月營收重返1億元 月增27%

半導體特殊氣體供應商晶呈（4768）今日公布2024年6月合併營收重返1億元，約1億24萬元，月增27.00%，年增 ...

世禾營收／6月2.16億元 月減0.3%、年增11.4% 寫單月史上次高

世禾（3551）10日公告今年６月合併營收2.1６億元，月減0.3%，年增11.4%，為單月史上次高。展望2024年，世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。