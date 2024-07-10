寶雅營收／夏季涼感商品熱賣 6月、第2季創同期新高

寶雅（5904）10日公告6月營收19.7億元，月增5.6%、年增8.7%，創同期新高。第2季營收56.2億元，年增6.4%，亦是同期新高。寶雅表示，6月主要還是旅遊、美妝需求帶動，相關品類的增幅超過平均水準，尤其夏季涼感商品熱賣，包括涼感噴霧、氣墊等都是人氣商品，是今夏特別炎熱所帶動的商機。

寶雅上半年營收達115億元，年增8.8%，續創同期新高。截至6月底為止，全國共有380間寶雅、10間寶家。寶雅表示，今年以來寶家持續轉型為Poya Home，為店中店的新店型，目前轉換進度已超過五成，預計年底將全數完成轉換，今年底便沒有獨立的寶家門市。

寶雅今年以來也持續展店，7月將陸續開出台南愛買店、台中大魯閣二店、新竹經國二店，中壢內壢二店則是改裝後重新開幕。下一波改裝的店則有寶雅松山饒河店、寶家台中崇德店、竹山大明店、霧峰中正店、苗栗國華店等。即便今年是寶雅的店型調整期，但整體營收仍維持成長。

展望下半年，暑假因學生族群放假，加上夏季需求推升，通常是寶雅旺季，營收表現可望超越第2季，將挑戰單季歷史新高。同時，寶雅下半年也加大展店力道，整體家數規模可望優於上半年。在商品品項上也持續拓展韓系品牌和自有品牌，以利商品的多樣化，整體品項增幅為雙位數成長。

寶雅今年並將自有品牌的推廣視為重中之重，包括POYA PURE+美在管蒟蒻凍、POYA Chic自訂款髮箍、POYA COZY 獨家涼感襪及POYA WAY拋棄式吸水柔膚巾等。寶雅表示，發展自有品牌主要是以在地多年的經驗，帶來充滿設計感且值得信賴的產品，主打高質感與舒適感並進，滿足消費者的日常生活需求。

此外，寶雅今年再度攜手SUNMAI金色三麥推出兩款今夏最解壓的微醺啤酒。包括經典熱賣蜂蜜檸檬口味「老闆我檬了」，另外，針對不喜歡啤酒苦味的女性，則推「下班了快桃」，主打小麥啤酒酒體結合蜜桃香，聯名啤酒自7月4日起全台寶雅實體門市獨家上市。