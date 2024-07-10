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欣新網營收／單月、單季及累計營收 均創歷年同期新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

全整合電商營運服務商欣新網（2949）公告6月營收達4.04億元，月增1.08%、年增1.91%，第2季合併營收為11.11億元，季增11.65%、年增4.88%，累計上半年營收為21.06億元，年增6.37%，單月、單季及累計上半年營收均創歷年同期新高。

欣新網今年每股配發現金股利2元及股票股利0.5元，除權（息）交易日為7月23日，以10日收盤價94.9元計算，預估現金加股票的還原殖利率達6.77%。

欣新網表示，隨著電商激烈競爭環境下，品牌對欣新網精準行銷的服務需求攀升，讓公司營運動能持續向上，公司的「數位行銷」與「電商代營運」兩大主要營運項目，在今年上半年營收均實現正向成長，續創新高。

儘管今年上半年台灣整體電商成長趨緩，欣新網指出，相關產品透過自身擁有的電商AI系統，瞄準精準受眾有效行銷，極大化營運績效，其「電商代營運」服務營收較去年同期成長約7%，優於今年整體電商市場平均年成長。「數位行銷」業務年增約6%，反映出公司在該領域的強大競爭力和市場需求的積極回應。

欣新網進一步指出，電商通路越來越重視廣告聯播與數據分析效益，以衡量廣告投放表現，透過多渠道廣告投放給最有意圖購買的受眾，成功提升客戶廣告變現效益；這是欣新網結合精確廣告投放和全通路數據整合的高效智慧電商解決方案能在市場脫穎而出的重要關鍵。

此外AI趨勢也持續發酵，欣新網指出，「PowerAI智能廣告管家」吸引許多中長尾客戶加入，不僅幫助這些品牌強化流量變現能力，該系統支援了Meta、Google等多個主要廣告平台的串接，使品牌客戶能即時掌握廣告與銷售成效，做出最佳決策；得益於這些關鍵資訊大幅提升客戶廣告變現成效，推升欣新網「數位行銷」產品營收與客戶量雙增。

展望未來，欣新網指出，今年初進軍菲律賓市場，並成功在國內外電商市場吸引新品牌客戶加入，以正常狀況來看，營收與獲利約需半年左右的時間才會逐漸明顯，預計下半年逐步顯現效益，搭配著後續亦有新品牌客戶陸續加入，欣新網下半年表現將優於上半年，全年營運表現可望再攀峰。

營收

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