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世禾營收／6月2.16億元 月減0.3%、年增11.4% 寫單月史上次高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
世禾科技。 圖／翻攝自世禾官網
世禾科技。 圖／翻攝自世禾官網

世禾（3551）10日公告今年６月合併營收2.1６億元，月減0.3%，年增11.4%，為單月史上次高。展望2024年，世禾認為，在AI應用需求持續蓬勃帶動下，半導體產業景氣回溫，可望帶動營運加溫。

世禾今年第2季合併營收6.46億元，季增5.9%，年增11.4%，為史上單季新高。累計上半年合併營收12.55億元，年增8.8%，亦來到同期歷史新高。今天股價維持平盤，成交量279張，109.5元。

世禾今年首季合併營收6.1億元，季增4.7%，年增6.1%。毛利率34.73%，分別季減1.34及年減4.48個百分點。稅後純益0.82億元，季增11.8%，年增2.1%；每股稅後純益1.47元。

世禾是台灣第一家專業再生洗淨處理廠，成立於1997年6月，工廠設在新竹及台南，就近服務半導體及面板等高科技廠商外，也在中國大陸的成都、合肥、廈門、東莞建廠，並南向新加坡服務半導體產業聚落。世禾於2008年股票上櫃掛牌以來，迄今仍是台灣唯一上市櫃的設備潔淨再生服務廠。

半導體 營收

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