家登6月營收攀至6.67億元 創歷史次高

中央社／ 新竹10日電

傳載方案商家登6月營收新台幣6.67億元，月增18.7%，年增102.91%，為歷史次高水準，僅次於112年3月的6.98億元。

家登表示，客戶需求強勁，加上擴產效益發酵，光罩載具出貨增加，晶圓載具開始大量生產，是推升6月營收攀高的主要動力。

家登第2季營收約17.6億元，較第1季增加24.13%，並創單季新高；累計上半年營收31.77億元，較去年同期增加31.36%

因應客戶強勁需求，家登啟動全球擴產計畫，大陸昆山廠二期產能預計第3季開出，協力廠的重慶廠今年底產能也將倍增。

家登樹谷廠二期預計今年11月陸續導入機台，目標於明年第2季完成二期無塵室建置、設備引進，月產能將倍增。

至於航太產品方面，家登主要提供飛機起落架、發動機關鍵零組件，目前已有數十項產品量產出貨，預估今年可望貢獻數億元營收，並成為營運成長動能。

家登目前獨霸極紫外光（EUV）光罩盒市場，市占率超過85%。為提高半導體EUV製程良率，家登與巨大集團旗下微程式合作開發光罩檢測儀，透過模擬光罩運輸與製程過程，感測相關環境資訊，以檢測工作環境獲機台是否發生異狀，送樣客戶認證中。

光罩 家登 營收

延伸閱讀

家登營收／6月6.7億元創歷史單月次高、年增103%

背靠華為的賽力斯汽車 終於賺錢了

天氣炎熱食安亮警報北市陳情案倍增 衛生局：加強稽查

天氣炎熱蟑螂出沒頻繁 北市上半年陳情案量倍增

相關新聞

富旺營收／上半年11億元 年增26％

富旺國際（6219）10日受邀參加宏遠證券與IR Trust舉辦的「2024年不動產產業研討會」，分享集團營運近況與未來...

創控上半年營收1.51億元 歷年同期新高

全球微汙染控制（AMC）及VOCs監測領導廠商創控（6909）今日公告6月營收4436.8萬元；累計1-6月營收1.51...

上奇營收／6月4.28億年月雙減 雲端服務成長審慎樂觀

上奇（6123）10日公布6月營收4.28億元，月減6.47%、年減0.43%，呈年月雙減的態勢；前6月營收為25.92...

星宇營收／6月30.77億元 客貨運營收同步創新高

星宇航空（2646）2024年6月總營收及客貨運營收同步寫下歷史新高紀錄，6月總營收為30.77億元，月增率18%，年增...

寶雅營收／夏季涼感商品熱賣 6月、第2季創同期新高

寶雅（5904）10日公告6月營收19.7億元，月增5.6%、年增8.7%，創同期新高。第2季營收56.2億元，年增6....

晶呈6月營收重返1億元 月增27%

半導體特殊氣體供應商晶呈（4768）今日公布2024年6月合併營收重返1億元，約1億24萬元，月增27.00%，年增 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。