家登6月營收攀至6.67億元 創歷史次高

傳載方案商家登6月營收新台幣6.67億元，月增18.7%，年增102.91%，為歷史次高水準，僅次於112年3月的6.98億元。

家登表示，客戶需求強勁，加上擴產效益發酵，光罩載具出貨增加，晶圓載具開始大量生產，是推升6月營收攀高的主要動力。

家登第2季營收約17.6億元，較第1季增加24.13%，並創單季新高；累計上半年營收31.77億元，較去年同期增加31.36%

因應客戶強勁需求，家登啟動全球擴產計畫，大陸昆山廠二期產能預計第3季開出，協力廠的重慶廠今年底產能也將倍增。

家登樹谷廠二期預計今年11月陸續導入機台，目標於明年第2季完成二期無塵室建置、設備引進，月產能將倍增。

至於航太產品方面，家登主要提供飛機起落架、發動機關鍵零組件，目前已有數十項產品量產出貨，預估今年可望貢獻數億元營收，並成為營運成長動能。

家登目前獨霸極紫外光（EUV）光罩盒市場，市占率超過85%。為提高半導體EUV製程良率，家登與巨大集團旗下微程式合作開發光罩檢測儀，透過模擬光罩運輸與製程過程，感測相關環境資訊，以檢測工作環境獲機台是否發生異狀，送樣客戶認證中。