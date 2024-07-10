精剛營收／6月2.76億、年增35.71% 第2季創歷史同期新高
精剛精密科技（1584）公告6月自結合併營收2.76億元，年增35.71%，累計前6月合併營收達14.17億元，年增11.63%。受惠於油氣產業及航太國防的強勁成長，精剛合併營收表現大幅優於去年同期。
精剛是國內唯一專業生產製造超金合及鈦合金原材料公司，聚焦於鎳基及鈦基合金高階金屬應用市場拓展，第2季出貨持續增溫，相關供應鏈客戶積極備貨帶動接單成長，油氣及航太國防產業接單表現持穩，單月出貨金額已連續三個月站穩2.7億元以上。精剛致力推動營運優化策略，在資源整合和加速物流管理方面成效顯著，進而推高出貨動能，在第2季及上半年營收雙創新高，締造歷史同期新猷。
在業務持續增長下，精剛不僅積極提高產能，更在營運上持續優化產品銷售組合，進行製程改善、積極推動擴產；新建的鈦合金真空電弧重熔VAR熔煉廠近期熱試車成功，為台灣首批由熔煉端試量產成功地鈦合金錠，
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