營邦擬辦現增 擴大營運規模

伺服器機殼廠營邦（3693）昨（9）日董事會通過擬辦理現金增資，發行總股數不超過5,000張股票，暫定發行價格區間落在每股300至380元，後續實際價格將與主辦券商商議決定，現增目的是償還銀行借款與充實營運資金，營邦昨日收盤價387元，若以區間上限380元計算，現增5,000張股票約可籌措19億元。

針對今年營運展望，營邦董事長梁順營日前於股東會指出，今年受惠AI儲存以及水冷散熱二大新動能挹注，下半年業績將逐季向上，全年營收目標雙位數成長，明年在新產能開始加入後，整體業績表現會比今年更好，展望樂觀。

營邦除在BlueField-2加速器與輝達（NVIDIA）已有深度合作外，也已開始著手下一代BlueField-3加速器搭配的AI儲存產品，估計將會是推升今年下半年到明年業績成長的關鍵動能之一。