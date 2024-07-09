世界上月營收 月增15%

晶圓代工廠世界先進（5347）昨（9）日公布6月合併營收41.06億元，月增15%，年增30.6%，為22個月新高，也是同期次高，世界先進表示，由於晶圓出貨量增加，推升6月營收較前一月成長。

世界先進累計今年前六月合併營收206.98億元，年增14.7%。其中第2季營收110.65億元，季增14.9%，年增12.3%，為同期次高。

世界先進先前表示，淡季過後客戶需求持續復甦，第2季營運隨著需求逐步復甦，晶圓出貨量季增17%至19%，產品平均下滑約2%至4%。大尺寸面板驅動IC及電源管理晶片需求較強，第2季並和客戶協商長期合約收入認列，占2-3%營收。

展望未來，世界先進董事長方略先前在法說會上表示，2024年看來消費電子庫存調整回到正常水位，雖然工業車用庫存調整仍在進行，但期望第2季或第3季回到正常水位的季節模式，看來下半年應該是溫和成長。