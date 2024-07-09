唐榮新董座 趙健在出任

唐榮（2035）新任董事長出爐，昨（9）日董事會以11票全數支持經濟部法人代表趙健在擔任董事長。趙健在表示，非常感謝經濟部給他機會，並獲得全部董事的支持，他會全力以赴。

唐榮股東會今年改選11席董事，經濟部、中鋼等泛官股從原本六席增為七席，民股義聯集團由五席降為四席。

趙健在說，對唐榮有特殊的感情，並熟悉相關業務，重新領導唐榮，將引領公司走進上坡道路。

趙健在曾任唐榮總經理及董事長，對唐榮產銷生態以及大小事務都瞭若指掌，如今重新回歸領導唐榮，在基礎事務上游刃有餘，面對國際不銹鋼產業生態丕變，如何帶領唐榮走出困局，各方都在看。

此外，由於近期國內房地產市場蓬勃發展地價大漲，唐榮坐擁龐大土地資源，其價值更是水漲船高，將成為公司治理上進可攻、退可守的最大籌碼。