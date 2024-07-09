中光電營收／6月34.87億元 月增7%

中光電（5371）9日公告今年6月合併營收34.87億元，月增7%，年增1%。第2季合併營收99.69億元，因節能產品營收成長帶動，較第1季合併營收91.2億元成長9%，較去年同期則成長3%。累計今年上半年合併營收為190.88億元，較去年同期合併營收192.04億元略減0.6%。

影像產品6月合併營收約11.47億元，出貨量約8萬台，因企業及家庭娛樂機種需求增加，分別較5月成長10%及17%；相較去年同期則分別減少5%及13%。累計影像產品第2季營收達33.28億元，較第1季略減0.7%，出貨量則約23.3萬多台，較第1季成長4%，相較去年同期則分別減少0.2%及5.5%。累計影像產品今年上半年合併營收66.81億元，出貨量則45.8萬台，分別年增3%、及減少5%。展望7月份，奧運及歐美足球賽事並未如先前賽事效應增量，影像產品出貨量將暫呈現下滑。

節能產品6月受TV/PID出貨成長帶動合併營收達15.87億元，月成長10%，相較去年同期則成長9%。6月大尺寸TV/PID營收為6.65億元，相較5月份大幅成長43%；Monitor產品營收為1.56億元，月減29%；NB機種營收約5.58億元，月減6%；Tablet機種營收約1.21億元，月增56%。6月節能產品整體出貨量約239.4萬片/台，較5月及去年同期分別減少7%及12%。累計節能產品今年第2季合併營收約44.58億元，較第1季及去年同期皆成長8%；出貨量則約750萬片/台，季減1%，年減3%。累計今年上半年節能產品合併營收85.86億元，出貨量則1,509萬片/台，分別較去年同期成長4%及3%。展望7月，TV/PID出貨將持續成長，NB機種出貨亦將增加，預估節能產品整體出貨量將較6月成長。