均華第2季獲利較第1季腰斬 每股純益2.27元
半導體設備廠均華自結第2季歸屬母公司淨利新台幣0.65億元，較第1季驟減53%，每股純益約2.27元。
均華以晶粒挑揀機及黏晶機為大宗，主要配合客戶需求出貨，第2季在客戶需求放緩下，營收逐月滑落，季營收4.23億元，季減39.15%，不過仍較去年同期增加86.5%。
隨著營收變化，均華獲利同步出現消長，自結第2季歸屬母公司淨利0.65億元，季減53%，不過仍較去年同期增加116.6%，每股純益約2.27元。
均華累計上半年營收11.18億元，逼近去年總營收11.87億元，年增131.4%；歸屬母公司淨利2.04億元，年增3.74倍，每股純益7.2元。法人預期，均華今年業績可望創新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言