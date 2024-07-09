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均華第2季獲利較第1季腰斬 每股純益2.27元

中央社／ 新竹9日電

半導體設備廠均華自結第2季歸屬母公司淨利新台幣0.65億元，較第1季驟減53%，每股純益約2.27元。

均華以晶粒挑揀機及黏晶機為大宗，主要配合客戶需求出貨，第2季在客戶需求放緩下，營收逐月滑落，季營收4.23億元，季減39.15%，不過仍較去年同期增加86.5%。

隨著營收變化，均華獲利同步出現消長，自結第2季歸屬母公司淨利0.65億元，季減53%，不過仍較去年同期增加116.6%，每股純益約2.27元。

均華累計上半年營收11.18億元，逼近去年總營收11.87億元，年增131.4%；歸屬母公司淨利2.04億元，年增3.74倍，每股純益7.2元。法人預期，均華今年業績可望創新高。

均華 營收

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