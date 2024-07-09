快訊

桃色風暴連燒數日！江坤俊請辭「健康2.0」 接替主持人是她

估竹科實中擊敗建中、北一女 補教業：新竹錄取高中分數劇烈上揚

行人地獄何時停止？日籍女遊客鶯歌遇劫 箱型車直直撞卡車底

聖暉Q2營收76.6億元...年增20％ Q2、上半年同創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聖暉董事長梁進利。圖／聯合報系資料照片
聖暉董事長梁進利。圖／聯合報系資料照片

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）今（9）日公布2024年6月合併營收達27.8億元，月增14％、年增32％；2024年第2季合併營收76.6億元，季增40％、年增20％；累計2024年上半年合併營收131.4億元，年增10％。聖暉*6月單月、第2季及上半年營收皆同步創下歷年同期新高。

聖暉*表示，客戶擴建需求提振，加上集團垂直水平資源整合效益顯現，及專案進度良好管控，帶動第2季中國及東南亞地區銷售成長，挹注聖暉*6月單月、第2季、上半年合併營收皆創歷年同期新高，隨著半導體、資料中心、電子組裝等產業後續資本支出持續增加，將進一步推升聖暉*業務接單動能。

聖暉*指出，目前東南亞、台灣等地區客戶提前啟動新案擴建，助力整體營運動能轉強。聖暉*憑藉全方位機電專業統包工程(EPCM)定位，持續深化綠色工程技術整合、建置在地化團隊與服務，有效滿足多元產業客製化廠務升級需求，隨著各產業因應地緣政治加速區域化布局、ESG綠色低碳趨勢，以及下半年半導體、伺服器、新資料中心等擴建計畫陸續啟動，有助於集團創造營運成長表現。

展望2024年第3季，聖暉*在手訂單案量保持高水位，集團持續擴增專業團隊、導入智能化管理，精進營運效率與專案品質，為打造集團中長期營運發展與市場競爭力，積極擴大海外市場布局，開創集團「國際化、差異化、多角化」競爭優勢，隨著整體效益逐步展現，可望助力未來營運寫新頁。

營收 聖暉

延伸閱讀

動力營收／第2季3.24億元 季增5.31%、年增2.66%

輸液大包裝陸續配送 國內增產8月有望達50萬袋

中小尺寸面板廠6月營收不同調 彩晶月減32.3%、凌巨月增4.8%

友達營收／6月252億元 月減0.5%、年增9.9%

相關新聞

鈊象 單月每股賺6.51元

遊戲股王鈊象（3293）昨（8）日公告自結6月稅前盈餘9.18億元，單月每股稅前盈餘6.51元，僅次於今年3月的6.52...

是方好威 雙位數勁揚

是方（6561）受惠於LY2新機房加入營運助攻，昨（8）日公布6月營收3.34億元，創新高，月增17.2%，年增24.5...

系微 寫三大驚奇

BIOS大廠系微（6231）受惠AI PC相關業務挹注，昨（8）日公布6月營收1.84億元，創新高，月增率高達80.36...

中菲行6月營收年增45% 貨運量躍進

航空貨運超旺，國內最大的航空貨運物流業者中菲行（5609）昨（8）日率先公布6月營收，受惠於貨運量成長三成，6月集團營收...

新潤營收／上半年33.23億元 年增逾5倍

新潤（6186）8日公告，6月營收3.29億元，年增108.21%；累計上半年營收33.23億元，年增533.86%。新...

中美晶、環球晶公布業績 6月與第2季業績小增

中美晶（5483）與旗下環球晶（6488）於8日公布6月業績，都呈現小幅月增，並帶動第2季業績也小增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。