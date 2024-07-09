聖暉Q2營收76.6億元...年增20％ Q2、上半年同創新高

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）今（9）日公布2024年6月合併營收達27.8億元，月增14％、年增32％；2024年第2季合併營收76.6億元，季增40％、年增20％；累計2024年上半年合併營收131.4億元，年增10％。聖暉*6月單月、第2季及上半年營收皆同步創下歷年同期新高。

聖暉*表示，客戶擴建需求提振，加上集團垂直水平資源整合效益顯現，及專案進度良好管控，帶動第2季中國及東南亞地區銷售成長，挹注聖暉*6月單月、第2季、上半年合併營收皆創歷年同期新高，隨著半導體、資料中心、電子組裝等產業後續資本支出持續增加，將進一步推升聖暉*業務接單動能。

聖暉*指出，目前東南亞、台灣等地區客戶提前啟動新案擴建，助力整體營運動能轉強。聖暉*憑藉全方位機電專業統包工程(EPCM)定位，持續深化綠色工程技術整合、建置在地化團隊與服務，有效滿足多元產業客製化廠務升級需求，隨著各產業因應地緣政治加速區域化布局、ESG綠色低碳趨勢，以及下半年半導體、伺服器、新資料中心等擴建計畫陸續啟動，有助於集團創造營運成長表現。

展望2024年第3季，聖暉*在手訂單案量保持高水位，集團持續擴增專業團隊、導入智能化管理，精進營運效率與專案品質，為打造集團中長期營運發展與市場競爭力，積極擴大海外市場布局，開創集團「國際化、差異化、多角化」競爭優勢，隨著整體效益逐步展現，可望助力未來營運寫新頁。