瓦城營收／6月5.48億元、年增20.4% 上半年再締新猷

瓦城（2729）9日公布6月營收達5.48億元，相較去年同期成長20.43%；累計上半年營收達30.44億元，年成長7.08%，單月營收及累計營收雙創歷年同期新高紀錄。瓦城表示，6月營收表現亮眼，在暑期出遊旺季，搭配集團的多品牌策略助攻之下，來客數迎來顯著成長。

看好暑假商機，瓦城也加速展店，包括時時香台中三井店於6月21日正式開幕，作為集團今年夏季展店計劃先鋒，得益於新開幕帶來的話題熱議，成功吸引商場人潮及在地家庭客，開幕首兩週假日期間翻桌率逾5次，充分展現瓦城集團品牌吸引力。

隨著第3季旺季已拉開序幕，瓦城表示，持續擴大餐飲市場版圖，積極應對即將到來的暑期旅遊高峰。瓦城和時時香雙品牌將於7月15日在汐止遠雄廣場登場，開幕期間祭出多項酬賓活動，以吸引鄰近的上班族及家庭客群。

緊接著8月則將有時時香岡山樂購店及瓦城台中文心秀泰店接棒開出，而集團下半年將以兩大主力品牌「瓦城」、「時時香」持續深化全台店點密度，瞄準各大商場，快速擴展集團門店數，可望推動下半年營收再創佳績。