上洋營收／上半年15.6億元、年增13.8% 同期歷史新高

台灣空調及商用洗衣代理領導廠商上洋（6728）產業8日公布6月合併營收2.49億元，年增2.82％；累計上半年合併營收15.58億元，年增13.79％，為同期歷史新高。

上洋表示，從上半年整體銷售情況來看，家用、商用空調出貨均呈現穩定成長，為推進上半年累積營收增加主力，而7-8月暑假期間正值空調銷售旺季，三菱重工空調全系列2024新品已全數抵台開售，預期今年高溫屢破紀錄情況之下，營運可望維持穩定成長。

在空調銷售旺季期間，上洋將透過線上與線下、行銷廣告等多種方式同步推廣三菱重工品牌，今年緊扣AI議題舉辦線上AI製圖活動，參與活動即有機會贏得私人直升機在東京高空的獨特體驗，藉由這一波新形態網路話題性活動，希冀提升三菱重工空調的社群能見度及維持產品曝光聲量。

上洋在台灣累積多年商用洗衣精驗，透過優異的服務表現，深獲客戶與消費者的信任和高度讚賞，並在台灣長期代理銷售日本第一商用洗衣機《AQUA》、美國百年《優必洗》等知名商用洗衣品牌，與原廠維持良好緊密的夥伴關係，今年更榮獲優必洗五年一度的「全球優秀代理商」獎項肯定，雖受美金升值及美國物價上漲導致優必洗設備售價提升，進而影響台灣市場銷售進度，惟未來仍將持續致力於提供更優質的商用洗衣產品與服務，讓生活更方便美好。

此外，上洋旗下高端精緻乾水洗品牌《RIV》積極進駐各指標百貨商場，更是目前唯一進駐百貨店的精緻洗衣品牌，繼新光三越A4和新光三越台北站前店後，本月再插旗高端精品百貨微風廣場，並將持續於雙北商業或住宅熱區尋找新店址，維持展店動能。此外，上洋同步擴大洗衣部門團隊與廠區，提高服務量能，期許《RIV》能同步帶動台灣乾水洗產業升級與轉型，並取得市場關鍵性地位。

上洋近年積極擴展東南亞商用洗衣市場，自有泰國自助洗衣品牌《CleanChain》上半年耕耘成果逐漸顯現，營運可望再跳躍，第3季將輔導開店店主於曼谷擴大展店，淨增加店數可望達雙位數。延續上半年能量與熱度，7月將參加「泰國曼谷特許經營展（TFBO）」，爭取與經銷商、企業主接觸的機會，第3季及第4季也將輔以中小型展覽擴大曝光及潛在開店店主的互動場域，拓展商機。