上洋上半年營收創同期新高 第3季泰國擴大展店

空調及商用洗衣代理業者上洋產業今天公布6月合併營收為新台幣2.49億元，較去年同期成長2.8%；累計1至6月合併營收15.6億元，年增率13.8%，創歷史同期新高。

上洋表示，上半年家用、商用空調出貨均穩定成長，7、8月暑假期間正值空調銷售旺季，三菱重工空調全系列2024新品已全數抵台開售，預期今年高溫屢破紀錄情況下，營運維持穩定成長。

海外布局部分，上洋指出，近年積極擴展東南亞商用洗衣市場，自有泰國自助洗衣品牌上半年耕耘成果逐漸顯現，第3季將輔導開店店主於曼谷擴大展店，淨增加店數可望達雙位數。延續上半年能量與熱度，7月將參加「泰國曼谷特許經營展（TFBO）」，爭取與經銷商、企業主接觸的機會。

上洋說明，在台灣累積多年商用洗衣市場經驗，並在台灣長期代理銷售日本、美國知名商用洗衣品牌。

此外，上洋旗下高階精緻乾水洗品牌積極進駐各指標百貨商場，更是目前唯一進駐百貨商場的精緻洗衣品牌，繼新光三越A4、新光三越台北站前店後，7月再投入微風廣場，並將持續於雙北商業或住宅熱區尋找新店址，維持展店動能。