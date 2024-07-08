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系微 寫三大驚奇

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
系微總經理莊鈴文。 記者吳凱中／攝影
系微總經理莊鈴文。 記者吳凱中／攝影

BIOS大廠系微（6231）受惠AI PC相關業務挹注，昨（8）日公布6月營收1.84億元，創新高，月增率高達80.36%，並較去年同期成長38.92%，推升第2季、上半年業績同步攻頂。公司看好今年營運將逐季成長，全年表現將優於去年。

系微營收
系微營收
系微營運與PC產業密不可分，隨著今年PC產業重回成長軌道，系微營運持續增溫，伴隨新世代AI PC陸續發表，系微看好微軟新世代「Copilot+ PC」，尤其是搭載高通CPU的新品動能。

系微總經理莊鈴文分析，今年筆電業務將回到疫情前狀況，呈現穩定成長。其中，系微在高通BIOS的AI PC市占率達八成，且利潤優於過往x86架構產品線。至於英特爾、超微（AMD）平台方面，系微相關筆電市占率也在五至六成區間，並且持續成長。

至於伺服器業務，莊鈴文坦言，目前系微市場份額還很小，不過，伺服器產品單價（ASP）遠高於PC，因此占整體營收比重達三成，預期今年伺服器業務業績將優於去年。

系微昨日公布6月營收1.84億元，創新高，月增率高達80.36%，並較去年同期成長38.92%；第2季營收4.03億元，為單季最佳，季增8.63%，年增28.34%；上半年營收7.74億元，為同期新高，年增25.82%。

系微獲利也大幅成長，該公司日前因股價波動劇烈，應主管要求公布自結5月稅前盈餘1,500萬元，年增321.2%；稅後純益1,200萬元，年增528.76%，單月每股純益0.32元。累計4月及5月自結稅前盈餘3,700萬元，年增242.55%；稅後純益3,000萬元，年增431.34%，每股純益0.79元。

營收 系微

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