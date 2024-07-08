是方好威 雙位數勁揚

是方（6561）受惠於LY2新機房加入營運助攻，昨（8）日公布6月營收3.34億元，創新高，月增17.2%，年增24.5%；第2季營收8.97億元，為單季最佳，季增4.9%，年增13.3%；上半年營收17.52億元，年增9.8%，為歷年同期新高。

是方全新AI智能資料中心LY2當初設計時，就符合AI所需電力、散熱及乘載重量為標準，每平方公尺載重達2,000公斤，電力及散熱規格也具備未來所有高算力、高傳輸等，是未來三年台灣少數具備上述高規格的IDC機房。

搭上近期AI熱潮，是方LY2吸引國際客戶及大型客戶搶進，目前銷售量超過五成。是方看好未來AI趨勢，抱持惜售態度。

法人表示，隨著客戶陸續進駐，可望推升是方來自IDC營收貢獻，加上雲端服務持續成長，下半年是方營收可望逐月走高，LY2可望推升是方全年營收成長幅度超過一成，再寫新猷，雖有折舊攤提等成本負擔，是方全年獲利仍可望續創新高。