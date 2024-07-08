鈊象 單月每股賺6.51元
遊戲股王鈊象（3293）昨（8）日公告自結6月稅前盈餘9.18億元，單月每股稅前盈餘6.51元，僅次於今年3月的6.52元，稅前盈餘為歷史次高。
鈊象自結上半年累計每股稅前盈餘36.9元，為同期最佳。鈊象日前公布6月營收15.54億元，月減1.1%，年增32.9%，創同期新高。
鈊象上半年營收87.52億元，年增28.6%。法人指出，鈊象若未來單月營收15億元成為常態，今年全年營收與獲利表現可能優於市場預期，全年每股純益預估勢必上調。
鈊象今年因新切入的歐洲市場與東南亞市場均處於高成長階段，加上既有的台灣、美國等市場穩健成長，因此全年業績可期；同時，因遊戲授權營收比重擴大，毛利率有望持續突破，對全年獲利帶來正面效應。
展望未來，鈊象董事長李柯柱曾指出，從目前業績狀況來看，下半年業績將優於上半年，而且有機會下半年業績比去年同期更好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言