中菲行6月營收年增45% 貨運量躍進

航空貨運超旺，國內最大的航空貨運物流業者中菲行（5609）昨（8）日率先公布6月營收，受惠於貨運量成長三成，6月集團營收達24.19億元，較去年同期大增45.2%，寫下近19個月的新高。

業內人士指出，由於航空貨攬業營收通常是空運的指標，中菲行營收好，也預告華航、長榮航將交出不錯的成績單，預期第3季的航空貨運營收表現也值得期待。

法人分析，華航、長榮航受惠於暑期旺季來到，6月開始進入客運旺月，營收表現本來就相當不錯，現在又有航空貨運助威，讓營收、獲利成長出現想像空間；目前亞洲飛往北美的貨機一櫃難求，AI、電商需求全面增加下，航空貨運供給非常吃緊，預計今年第3季航空雙雄可望出現客、貨運營收顯著增長走勢，隨著9月開始空運旺季來臨，有望出現一整年營收都很旺。

中菲行5月營收已經重返20億元關卡，來到21.8億元，6月航空貨運價量齊揚，再加上中菲行優異的實體通路和虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，6月營收達24.1億元，年增45.2%、月增10.9%，並寫下近19個月來新高。