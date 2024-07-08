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緯軟營收／網路與智慧汽車客戶雙引擎 第2季、上半年創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
緯軟董事長蕭清志。記者吳凱中／攝影
緯軟董事長蕭清志。記者吳凱中／攝影

緯創（3231）集團旗下緯軟（4953）受惠網路產業客戶需求強勁，加上智慧汽車產業部分仍保持雙位數增長，推升緯軟今年第2季營收達到新的歷史高點，季增4.3%，年增18.6%，上半年累計營收也創下同期新高。展望後市，緯軟預計今年營收目標維持雙位數增長，全年業績有望續創新高紀錄。

緯軟8日公布2024年6月份合併營收為8.27億元，月減2%，年增16.8%；第2季合併營收為25.24億元，季增4.3%，年增18.6%；2024年上半年累計營收49.42億元，年增18.2%。

緯軟分析，互聯網產業客戶的需求強勁，為整體業績增長提供了有力支持；而智慧汽車產業部分，儘管市場波動致營收成長動能減弱，但仍保有雙位數增長。兩大產業客戶穩健地推升第2季度單季營收達到新的歷史高點，上半年累計營收也創下同期新高。

展望後市，緯軟指出，互聯網產業的需求預計仍將是主要成長動能，然而智慧汽車市場的不確定性增加，公司在下半年的營運策略將保持審慎。

全年來看，緯軟董事長蕭清志日前表示，雖然今年新能源車領域客戶受產業不景氣影響，但緯軟預計今年仍將穩健成長，營收目標維持雙位數增長，全年業績有望續創新高紀錄。

此外，緯軟表示，公司今年推動「ALL in AI」政策，針對「全員學習AI」，積極推動共學制度，並輔導近200位同仁考取國際大廠的雲端及AI證照。同時，將持續關注AI技術演進所帶來的潛在商機，根據市場需求靈活調整業務方向，以確保在面對環境挑戰時，仍能保持穩健的增長態勢。

隨著2023年開始生成式AI市場需求急速成長，也讓緯軟加速投入相關領域，先前設定今年AI相關業績比重將自去年的10%提升至15%，惟蕭清志看好比重有望進一步拉升。

AI 新能源車 營收 緯創

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