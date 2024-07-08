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系微營收／AI PC挹注 6月 第2季、上半年同步創新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

系微（6231）受惠AI PC相關業務挹注，帶動2024年6月營收月增80.36%、年增38.92%，創下單月歷史新高紀錄，同步帶動單季、上半年業績登頂。展望後市，隨著下半年AI PC大量上市，系微持續認列相關收入，營運呈現逐季成長態勢，全年業績將超過去年表現。

系微8日公布今年6月營收1.84億元，月增80.36%、年增38.92%，創下單月歷史新高紀錄。系微第2季營收4.03億元，季增8.59%、年增28.28%，也寫下單季歷史新高；累計系微上半年營收達7.74億元，年增25.82%，亦登頂。

系微營運與PC整體產業密不可分，隨著2024年PC產業重回成長軌道，系微營運也持續增溫，且在新世代AI PC陸續出貨下，系微看好搭載高通（Qualcomm）CPU的新品動能。

系微總經理莊鈴文分析，2024年NB業務將回到疫情前狀況，呈現穩定成長。其中，系微在高通BIOS的AI PC市占率達八成，且利潤優於過往x86架構產品線，而在英特爾（Intel）、超微（AMD）部分，系微在NB市占率也在五至六成區間，且持續成長。

至於在伺服器業務部分，莊鈴文坦言，目前系微市場份額還很小，不過因伺服器ASP遠高於PC，因此占整體營收比重達三成，預期2024年伺服器業務業績表現將優於去年。

隨著搭載高通處理器的品牌廠新一代AI PC於6月陸續上市，加上英特爾、超微的新款NB產品也預定第3季上市，有望帶動系微筆電業務持續增溫，激勵下半年整體營運優於上半年，呈現逐季成長態勢，全年業績將超過去年表現。

此外，系微日前因股價波動劇烈，故公布財務數字，今年5月稅前淨利0.15億元、年增321.2%，稅後純益0.12億元、年增528.76%，單月每股純益（EPS）達0.32元。

累計系微今年4月及5月合併稅前淨利0.37億元、年增242.55%，稅後純益接近0.3億元、年增431.34%，合計EPS達0.79元。

AI 營收 系微 英特爾 超微

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