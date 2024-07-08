均華營收／6月1.22億元、年增221% 創單季史上第3高

均華（6640）8日公告2024年6月合併營收1.22億元，月減12.85%，年大增221%。均華表示，營收較2023年同期呈倍增走勢，主要是配合客戶出貨。

均華2024年首季營運交出史上最強單季營收及獲利好成績，受惠於CoWoS先進封裝需求夯，首季合併營收6.95億元，改寫新猷，季增49.1%，年增171%，毛利率37.62%，分別季減1.74及年增0.71個百分點。單季獲利更展現強勁爆發力，稅後純益1.39億元，季增156%，年增916%，每股純益4.93元。包括營收、稅後純益及EPS均創單季史上最強新紀錄。

均華產品包括多面檢查晶粒挑揀機、封裝切單揀選機、先進封裝黏晶機等。均華董事長梁又文表示，目前營收加上在手訂單有機會超越2022年，再創歷史新高，看好未來成長動能。他認為這波先進封裝風起雲湧的態力，將帶起相關設備需求「黃金15年」的榮景。

均華第2季合併營收4.23億元，季減39.15%，年增86.5%，為單季史上第3高。累計2024年上半年合併營收11.18億元，年增131.4%。