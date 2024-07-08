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廣越營收／6月18.2億元、月增35% 第3季迎出貨旺季

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
廣越董事長吳朝筆。圖／本報系資料庫
廣越董事長吳朝筆。圖／本報系資料庫

廣越（4438）8日公告6月合併營收18.18億元，月增35%、年減4.08%，第2季營收41.33億元，年減13.04%。累計上半年營收64.98億元，年減12.31%。公司表示，隨著時序進入第3季傳統旺季，出貨情形將更暢旺。

廣越董事長吳朝筆表示，品牌客戶庫存調整已到尾聲，第2季起進入生產出貨旺季，谷底已過，6月因部分訂單客戶船期調整，使單月合併營收較去年同期微幅減少約4%，惟下半年營運可望恢復正成長；廣越現已開始布局2025年訂單，品牌客戶訂單顯見回溫趨勢；廣越除掌握現有客戶訂單及產品項目，今年也增加兩個新品牌客戶訂單，另亦持續與其他品牌客戶洽談中，對未來營運展望正向看待。

布局 廣越 營收

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