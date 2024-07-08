鉅橡營收／第二季3.2億元季成長13.6% PCB材料出貨旺

PCB耗材絕緣材料大廠鉅橡（8074）今日公告2024年6月合併營收新台幣1.05億元，較上月持平，第二季合併營收3.2億元，較上季成長13.6％，累計上半年合併營收6.03億元，6月、第二季與上半年合併營收年增率分別為14％、15％與13％。

鉅橡說明，今年單月的合併營收表現，扣除2月逢農曆春節假期工作天數減少因素，1至6月合併營收，單月合併營收皆站上1億元以上水平，6月合併營收則為1.05億元，主要成長動能為，迎接AI伺服器時代，各大電子零組件大廠啟動完成量產準備的需求，而PCB產業供應鏈受惠GB200需求，於產品的技術與規格大幅提升下，帶動公司高階PCB材料的需求成長，特別是台灣區的PCB材料訂單出貨最為亮眼，上半年業績較去年同期成長約10％。

鉅橡說明，6月、第二季與上半年合併營收皆較去年同期成長，係鉅橡在PCB製程材料市佔率穩定，產品、產能及服務皆具備競爭力優勢，受惠台灣半導體產業能見度明朗且前景需求明確，以期下半年終端應用產品正常出貨，為公司高階PCB材料挹注穩健營收來源。

另，鉅橡說明，子公司美耐板產品，今年透過逐步擴張市場銷售渠道，將品牌推向多元的裝修市場，旨在快速打開市場口碑，爭取高端商業及家居空間的訂單機會。