樂意營收／新遊戲挹注業績 6月創新高

國內遊戲營運大廠樂意（7584）8日公告今年6月營收衝上1.37億元，月增89.4%、年增236.9%，單月營收創歷史新高，累計上半年營收4.07億元，年增36.1%，同創歷史新高。

樂意6月營收攀上高峰的主因來自新款線上遊戲大作《失落的方舟：LOST ARK》自5月底上市後，完整貢獻6月業績所致，該遊戲不僅助力樂意單月營收首度突破億元大關，且推升上半年營運大幅成長。

樂意成立於2012年，目前資本額約1.45億元，主要核心業務為遊戲代理，且產品類型相當廣泛。該公司預計7月下旬興櫃轉上櫃，為國內遊戲族群再添生力軍。

展望未來，樂意董事長暨創辦人梁敏永曾指出，公司今年在新遊戲挹注下，有信心營收、獲利等表現持續成長，後市展望樂觀。

據悉，樂意目前總計擁有高達22款遊戲代理權，另有4款遊戲即將上市。同時，該公司自行開發的平台「MangoT5」具備多項優勢，不僅可以與原廠多方向進行IP銜接，提供多款遊戲同時營運，建構各種聯運方式，還能透過玩家在遊戲端和網頁端提供的意見，獲取消費行為的反饋。

值得注意的是，樂意除財務長為台灣人外，包括董事長、技術長等核心職務均為韓國籍，公司總部位於台灣，員工則達200人，其中約有95%為台灣人，主要代理產品也大多來自韓國，其次則是日本。