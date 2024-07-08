維田營收／第2季營收季增6.5% 力拚全年重回成長

工業電腦大廠維田（6570）8日公告6月合併營收7,666萬元，月減8.6%，1~6月累計營收4.67億元，目標逐季增溫。回顧上半年，因受部分零組件缺料，歐洲地緣政治仍有不穩定因素，部分出貨略有波動。展望下半年，預期景氣將溫和回升，力拼全年營運表現重回成長。

維田進一步指出，6月營收略受歐美企業支出仍較疲乏影響，需求面回溫緩和，且觀察到上半年通膨與利率仍對歐美造成些微影響，出貨動能波動較大，同時，地緣政治仍帶來不確定性，但評估國際經濟狀況，通膨漸受控制，利率已穩定且年底有機會開始降息，可望帶動歐美企業支出逐步復甦，預期下半年景氣將溫和回溫。

維田表示，同時AI相關應用帶動軟硬體發展，工業電腦在邊緣AI運算、產業落地AI等應用，預期會有新一波市場需求，維田已陸續推出新世代產品，包含全新AI IPC產品線，AIOT 解決方案，智慧製造人機介面，醫療電腦，防爆工業電腦等，拓展專案訂單並佈局迭代更新商機。

維田並表示，為加速佈局AI智慧製造商機，八月份將參加於南港展覽館舉辦的「台北國際自動化工業大展」，此外，公司亦積極拓展東南亞新興市場，同月也將前往印度孟買參加自動化工業展，盼再添營運動能，印度自動化工業展亦與外貿協會合作，攜手展出維田台灣精品獎得獎產品，將MIT優質產品與服務推向南亞市場。