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晶采營收／6月0.91億元 月減8.2%、年減51.1%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

中小尺寸面板模組廠晶采（8049）今年6月合併營收0.91億元，月減8.2%，年減51.1%。8日股價小跌0.2元，成交量202張，收39.3元。

晶采今年第2季合併營收2.8億元，季減22.5%，年減49.1%。晶采表示，因客戶端及其客戶庫存仍有待去化，致營收較去年同期減少。累計今年上半年合併營收6.4億元，年減44.3%。

晶采2023年合併營收20.88億元，年減13.8%。毛利率30.76%，年減2.22個百分點。稅後純益4.01億元，年減11.2%；每股稅後純益3.39元。配發2.7元現金股利，配息率達79.7%。

晶采今年首季合併營收3.61億元，季減14.2%，年減39.8%。毛利率26.24%，分別季減6.64及年減1.42個百分點。稅後純益5,871萬餘元，季減15.2%，年減36.6%；每股稅後純益0.5元。

毛利率 營收 配息 面板

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